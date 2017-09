La versione per Apple Watch di Twitter è misteriosamente scomparsa

A quanto pare,sembra aver rimosso la sua applicazione perdall’App Store. A notare la grave mancanza alcuni utenti di MacRumors, i quali hanno rivelato che il client ufficiale del social network di micro blogging per l’orologio diè praticamente scomparso dall’App Store, senza un apparente motivo.

Anche la pagina ufficiale dell’applicazione presente su iTunes non fa più alcun riferimento alla controparte “indossabile”, che negli ultimi tempi era divenuta famosa per crash e problemi con la watchface a seguito del lancio di watchOS 4.

In una dichiarazione rilasciata a The Verge a seguito delle numerose segnalazioni di crash, Twitter aveva lasciato presagire il lancio di un nuovo aggiornamento per correggere i problemi, mentre ancora non ha fatto chiarezza sui motivi che hanno portato la compagnia a questa scelta, tanto meno ha precisato se si tratta di una cosa momentanea, magari in attesa di una versione più stabile.

Per Apple Watch, però, si tratterebbe di una perdita grave, soprattutto se si conta che nelle ultime settimane anche Google, Amazon, TripAdvisor e Target hanno rimosso le loro app dalla piattaforma.