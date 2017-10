La Via Lattea potrebbe essere una galassia molto diversa dalle sue vicine

La Via Lattea potrebbe essere molto diversa da tutte quelle che la circondano, ovvero avrebbe delle caratteristiche che la renderebberoe non la normalità. Il risultato proviene dallo studio SAGA (Satellites Around Galactic Analogs) che sta cercando similitudini tra la nostra galassia e quelle più vicine che possiamo osservare.

La Via Lattea ospita alcune galassie più piccole che orbitano attorno ad essa, che hanno un'attività decisamente meno movimentata al loro interno rispetto alle galassie che orbitano vicino ad altri sistemi paragonabili in luminosità alla nostra galassia. Infatti all'interno di molte galassie satelliti di galassie simili alla nostra nascono nuove stelle, mentre i satelliti della Via Lattea sono per lo più inattivi.

Il risultato (non definitivo) della ricerca è importante perché quello che succede nelle altre galassie viene spiegato sfruttando quello che conosciamo della Via Lattea, che viene usata come base per la comprensione dell'universo. Sapere che la nostra galassia è invece un sistema molto diverso dal resto di quelli che ci circondano, potrebbe cambiare le carte in tavola.

L'obiettivo del SAGA, iniziato 5 anni fa, è lo studio di 100 galassie simili alla Via Lattea, ma fino ad oggi la ricerca è riuscita ad esporre i risultati solamente per 8 galassie. Entro due anni gli scienziati sperano di arrivare ad aver studiato 25 galassie in totale, aggiungendo dati alla ricerca per stabilire se effettivamente questo primo risultato verrà confermato o se verranno scovate galassie meno attive.

Nonostante lo studio disponga ancora di pochi dati i primi risultati stanno già facendo il giro della comunità scientifica, che sta mettendo in discussione quello che sappiamo sulla formazione delle piccole galassie.