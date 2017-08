LaFerrari Aperta, prodotto un nuovo esemplare per beneficenza

ha deciso di produrre un nuovo esemplare della sua magnificaper beneficenza. Sará venduta nel corso di un´asta organizzata da. L´vedrá in vendita esclusivamente auto, per questa edizione limitata si prevede un prezzo sopra ai 4 milioni di euro.

Sará il modello numero 210, e, per l´occasione, questa vettura speciale avrá una livrea esclusiva. La livrea non é ancora stata annunciata ma Ferrari ha fatto intendere che sará dedicata alle celebrazioni per i settantanni della casa automobilistica marchiata cavallino nero.

Un´operazione simile fu fatta anche per LaFerrari Coupé con un 500esimo modello in edizione speciale prodotto sempre per beneficenza e venduto a Pebble´s Beach. Anche in quel caso l´asta fu organizzata da RM Sotheby's.

LaFerrari Aperta eredita da LaFerrari tutte le principali caratteristiche, a partire dal propulsore ibrido composto da un V12 da 6.2 litri con 800 cavalli a 9.250 giri/minuto e 700 Nm di coppia massima, a cui si aggiunge il sistema di recupero di energia HY-KERS, con ulteriori 163 CV.