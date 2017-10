Lamborghini pronta a lanciare una berlina a 4 porte?

Dopo la, concept presentato al Salone di Parigi del 2008 e mai entrato in produzione, si torna a parlare di una possibile berlina a 4 porte. Il veicolo potrebbe essere rilasciato nel 2021. Insomma, l’ambizione dinon si fermerebbe al SUV Urus: l’azienda è del tutto intenzionata a sondare nuove strade.

I motivi di un simile cambio di rotta, come spiega la rivista specializzata inglese Autocar, sono presto detti: Lamborghini vuole crescere e per farlo ha bisogno di corteggiare consumatori diversi dal solito. Urus dovrebbe addirittura raddoppiare le vendite della casa automobilistica, passando dalle 3.500 di adesso a circa 7.000. L’aggiunta di una berlina per 4 passeggeri potrebbe fare il resto, andando a pompare ulteriormente i dati di vendita di Lamborghini grazie ad un pubblico diverso da quello interessato alle super sportive.

Una scelta non del tutto inedita e che, di fatto, sta diventando sempre più comune: si pensi alla Ferrari e ai relativi rumor che vorrebbero, anche in questo caso, un SUV per far schizzare i dati di vendita della casa automobilistica di Masaniello sopra le 100.000 unità. Lamborghini proprio in questo momento sta portando avanti un’operazione di espansione: con il sito di produzione che raddoppia, passando da 80.000 a 160.000 metri quadri e il numero di dipendenti che raggiunge il picco record di 1500. Insomma, la Urus potrebbe davvero essere solo l’inizio di una coraggiosa e inedita nuova fase per Lamborghini.