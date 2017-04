LaptopMag: i laptop di Apple non sono più i migliori, Lenovo prima in classifica

I notebook targatisono da sempre sinonimo di qualità. Nell’ultimo periodo però questi sono stati oggetto di molte critiche, soprattutto per l’assenza di connessioni capaci di andare incontro alle esigenze degli utenti e per politiche di prezzo quanto mai svantaggiose, almeno in

Ora LaptopMag, che dal 2010 stila la classifica dei top brand di questo settore, sembra confermare questo trend negativo, declassando Apple dalla prima posizione, che occupa dal 2010, fino alla quinta. Il portale ha classificato tutti i principali brand secondo parametri specifici, assegnando poi a ciascuna marca un punteggio variabile. A penalizzare i portatili con la mela troviamo un rapporto qualità-prezzo non al passo con la concorrenza, almeno secondo LaptopMag, che ha piazzato in prima posizione Lenovo, seguita da Asus, Dell, HP e Acer, quest’ultima a pari merito proprio con Apple. Da sottolineare anche la decima posizione di Microsoft, colpevole di non aver presentato modelli aggiornati alle ultime architetture disponibili e rendendo di fatto i suoi laptop meno vantaggiosi degli altri in quanto a rapporto qualità-prezzo.