Laura Boldrini si scaglia nuovamente contro le bufale sul web

Il Presidente della Camera dei Deputati,, più volte si è scagliata contro il fenomeno delle bufale sul web, al punto che ha anche lanciato l’hashtag #BastaBufale per sensibilizzare le persone sul fenomeno.

A quanto pare, la Boldrini sarebbe stata nuovamente vittima delle fake news, e nella fattispecie la sorella morta. La notizia però era condita da una foto che raffigura Krysten Ritter, l’attrice famosa per aver interpretato Jessica Jones nell’omonima serie, ma anche per Breaking Bad.

La Boldrini ha affermato quanto segue: “lo voglio dire a ridosso delle feste di Pasqua, proprio nel momento in cui molti si riuniscono in famiglia e con le persone care.

La mia unica sorella, morta anni fa per malattia, non si è mai occupata di migranti. Restaurava e dipingeva affreschi. Peraltro, non si chiamava nemmeno Luciana, ma Lucia.

Lo voglio dire a tutti quelli che hanno condiviso sulle loro bacheche e sui loro profili queste e altre menzogne su di lei.

E soprattutto a chi ha creato queste false notizie, personaggi senza scrupoli, sciacalli che non si fermano nemmeno davanti ai morti”.

Ancora una volta, quindi, stiamo a parlare di un fenomeno che i giganti del web stanno cercando di arginare.