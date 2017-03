Le entrate delle app Android supereranno iOS nel 2017

Si prospetta un cambio epocale per il mercato delle applicazioni nel 2017. Secondo quanto riferito da App Annie, una società che tiene traccia delle applicazioni sulle varie piattaforme, nel corso dell’anno in corso ci sarà un cambio al vertice.

Per la prima volta in assoluto, le entrate delle app Android supereranno quelle presenti sull’App Store di iOS. Chiaramente questo studio include anche l’Amazon App Store e quello di Samsung. Il Play Store di Google, genererà 42 miliardi di Dollari, mentre i negozi secondari arriveranno a 36 miliardi di Dollari.

In totale, l’ecosistema genererà 78 miliardi di Dollari di entrato secondo App Annie, mentre iOS si fermerà a 60 miliardi di Dollari.

Per il periodo di cinque anni che si concluderà quest’anno, App Annie prevede una crescita annuale del 18% dalle vendite. La regione asiatica del Pacifico sarà l’area in cui si registrerà la richiesta più alta di app, sia per Android che iOS, mentre seguiranno a ruota le Americhe, l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.