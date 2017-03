Le entrate di Snapchat toccheranno quota 3 miliardi di Dollari entro il 2019

, la finanziaria di, è da poco approdata in borsa con un’IPO da record. Il futuro però, secondo le stime di alcuni analisti, potrebbe essere ancora più roseo. Secondo quanto affermato in un rapporto di EMarketer,potrebbe guadagnare 3 miliardi di Dollari all’anno entro il 2019.

In questo modo, la compagnia andrebbe a superare anche Twitter, Yahoo ed AOL, principalmente grazie al settore pubblicitario. Yahoo l’anno scorso si era fermata a 3,32 miliardi di Dollari di entrate dagli inserzionisti, mentre Twitter ha registrato un crollo da questo comparto, che quest’anno dovrebbe fermarsi ad 1,15 miliardi di Dollari, in calo rispetto agli 1,21 miliardi di Dollari del 2016.

L’agenzia ha diffuso queste stime basandosi sul fatto che l’applicazione continua a restare estremamente popolare tra adolescenti e ventenni. Snapchat potrebbe rappresentare un concorrente estremamente pericoloso in termini di pubblicità mobile per giganti come Facebook e Google, i quali insieme detengono il 58% del mercato globale.