Le Instant Apps di Android sono ora più veloci grazie al nuovo SDK

Ad oggi, ledinon hanno convinto a pieno gli utenti, molti dei quali hanno lamentato una certa pesantezza nel lancio, nonostante l'annuncio arrivato in pompa magna da parte del motore di ricerca.

Il gigante dei motori di ricerca, conscio dei problemi che attanagliano i numerosi utenti che le utilizzano quotidianamente, ha deciso di snellire le stesse Instant Apps, attraverso il rilascio della versione 1.1 dell’SDK, già a disposizione degli sviluppatori, i quali attraverso questo nuovo Development Kit potranno risparmiare un ulteriore 10% di spazio.

Il tutto è possibile grazie alle numerose novità ed ottimizzazioni incluse nell’SDK, che permette di fornire configurazioni delle app più specifiche e dettagliate, in grado di variare a seconda degli smartphone o tablet su cui vengono utilizzate.

Se si utilizza uno schermo a bassa risoluzione, un processore ARM o un dispositivo di fascia bassa, non verranno scaricati anche i dati per generare una visione più nitida, o le ottimizzazioni per i chip Intel. Lo stesso approccio si applicherà anche ai pacchetti di lingua.

Questo nuovo kit di sviluppo, inoltre, rende possibile il ripristino dei dati archiviati attraverso le Instant Apps nella versione completa dell’app, dopo il download. Tuttavia, questa funzione è disponibile soltanto con Android Oreo.

Chiaramente la palla ora passa nelle mani degli sviluppatori, che dovranno integrare l'SDK.