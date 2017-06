Le lavatrici AddWash di Samsung vincono il premio "Ergonomic Design Award"

ha annunciato che le lavatricisono tra le vincitrici del premio Ergonomic Design Award, assegnato in occasione della Asian Conference on Ergonomics and Design (ACED) di Tokyo.

Ideate sulla base di un’attenta ricerca di mercato, le lavatrici Samsung hanno ottenuto rapidamente popolarità su scala mondiale e diversi riconoscimenti di settore.

L’ACED, istituita nel 2014 e tenuta ogni tre anni, costituisce l’organizzazione internazionale di ergonomia e design. Per la conferenza di quest'anno, ACED ha scelto quattro vincitori nei settori software, prodotti automobilistici, mobili ed elettrodomestici. Samsung si è aggiudicato la vittoria del Grand Prix di quest’ultima categoria.

“Questo riconoscimento corona il nostro impegno nella creazione di prodotti ergonomici e pensati per il consumatore, che derivano da innumerevoli ore di ricerca comportamentale e analisi dei consumatori stessi", ha affermato Hyunjoo Song, vicepresidente del Business Digital Appliances presso Samsung Electronics. "Continueremo a lavorare per sviluppare ulteriori innovazioni tecnologiche per migliorare la vita dei consumatori".

La lavatrice AddWash, grazie ad un secondo oblò posizionato nella parte superiore dell’oblò principale, consente ai consumatori di aggiungere detergenti o altri capi durante tutte le fasi del ciclo di lavaggio. Inoltre, per controllare la lavatrice da remoto e monitorare ogni fase del lavaggio Samsung offre delle varianti dotate di tecnologia Wi-fi, che una volta connesse alla rete di casa, possono essere gestite tramite l’ APP “Smart Home” ,scaricabile sia su Android che iOS, che offre la possibilità di attivare le notifiche per sapere quando iniziano le varie fasi di lavaggio per aggiungere i capi nel momento desiderato, e quando termina il programma per stendere il bucato al momento giusto.