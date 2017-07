Le mappe non consumeranno Giga grazie a Vodafone Exclusive

La navigazione attraverso le mappe degli smartphone è ormai diventata uno strumento fondamentale., a tal proposito, ha apportato delle modifiche al piano, che è attivato di default sulle nuove SIMadogni quattro settimane, ma può chiaramente essere disabilitata gratuitamente.

Per tutti coloro che utilizzano i servizi di navigazione, però, risulterà particolarmente utile la modifica apportata dall’operatore, perchè a partire da oggi, senza alcun soprapprezzo sul costo mensile del servizio, i servizi di cartografia non andranno ad intaccare i gigabyte previsti dalla promozione, solo quando però è attiva la funzione di navigazione.

Le applicazioni compatibili e che rientrano nell’offerta sono Sygic, Copilot, Genius Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Google maps, Maps app, TomTom Go mobile, Redmond, Moovit, Citymapper, Karta GPS, Autovelox, ATM Milano Official App, Roma Bus, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation(be-on-road), Probus, Via Michelin e yandex-maps, oltre ai seguenti siti web:

https://wego.here.com/

https://search.yahoo.com/search/?p=maps

https://www.waze.com/it/livemap

https://www.tuttocitta.it/

https://www.bing.com/mapspreview

http://wikimapia.org/

https://www.viamichelin.it/web/Mappe-Piantine

https://www.mapillary.com/app/

https://maps.yandex.com

https://www.mapquest.com/

