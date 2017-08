Le missioni su Marte del 2020: i nuovi rover della NASA e dell'ESA

Marte continua ad essere un pianeta molto ambito: sia lache l'hanno progettato una missione ciascuna per ilsul pianeta rosso, entrambe con l'obiettivo di inviare un rover sul suolo marziano. Lo scopo è quello di continuare le ricerche geologiche sulle rocce per trovare indizi su un'ipoteticapresente in passato.

La missione Mars 2020 Rover della NASA vuole portare lo studio del suolo ad un altro livello, dotando il nuovo rover di strumentazione capace di fare analisi sprettroscopica e a raggi-X dei campioni prelevati dalla superficie marziana invece delle tradizionali tecniche geochimiche che sfruttava Curiosity. Il concept del nuovo rover non si discosta molto da quelli precedenti e ne potete avere un'anteprima andando su questo link.

Il livello di dettaglio dei dati ricavati con la nuova analisi spettroscopica ci darà una visione molto più precisa del suolo di Marte, punto chiave per capire se effettivamente il pianeta era in grado di ospitare microrganismi in passato. Il nuovo rover sarà dotato di una trivella per raccogliere dei campioni del suolo marziano e posizionarli in un punto preciso del pianeta, lì dove sarà più semplice raccoglierli e portarli sulla terra in una missione futura.

ExoMars 2020 è invece il nome della missione dell'ESA, che per la prima volta manderà un suo rover su Marte per dimostrare un'indipendenza totale dalla NASA. Per la prima volta avremo una missione tutta europea con un forte contributo anche da parte dell'Italia. In fondo alla news trovate l'immagine del rover che verrà inviato sul pianeta rosso. Anche per ExoMars è prevista una raccolta di campioni del suolo marziano che verranno portati sulla terra in un'altra missione, oltre che alla già citata analisi del territorio tramite la strumentazione del rover per la ricerca di indizi su una possibile vita passata.

Torneremo a parlare delle future missioni con news e speciali dedicati, così da approfondire tutti i dettagli delle missioni su Marte.