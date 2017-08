Le morti causate dalle ondate di caldo sono destinate a crescere negli anni

Le morti causate dalle ondate di caldo in Europa sono destinate a crescere nei prossimi anni. Si parla circa di un aumento da 3.000 morti per anni fino a 152.000 per anno. Sarebbe questa la previsione per il futuro se non vengono prese delle misure drastiche contro il riscaldamento globale

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health e si prevede che la causa principale sarà data proprio dal riscaldamento globale. Sono necessarie misure drastiche per invertire questa tendenza che, nonostante possa essere sovrastimata, lascia presagire un futuro nero. Secondo la ricerca il problema dei gas serra deve essere affrontato immediatamente o 350 milioni di europei saranno in rischio di vita a causa del clima infernale prima del 2100.

