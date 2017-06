Le nuove cuffie wireless di Anker disponibili su Kickstarter

ha lanciato ieri le cuffie, il prodotto di punta del loro nuovo smart audio marchio Zolo. Le Liberty +, le prime cuffie veramente senza fili e senza compromesso, sono ora disponibili su Kickstarter a partire da $ 99 e si prevede che inizieranno la spedizione ai sostenitori all'inizio di novembre 2017

Queste cuffie Liberty + sono le prime cuffie senza fili completamente compatibile con gli assistenti intelligenti attualmente presenti sul mercato, tra cui Siri, Amazon Alexa, Google Smart Assistant e Cortana. Steven Yang ha detto che questo sarà applicato a tutti i prodotti futuri sotto il marchio Zolo.

Con Liberty+, Zolo risolve i principali problemi con attuale cuffie wireless nel mercato: la qualità del suono, la durata della batteria, la convenienza e la connettività.

Le cuffie sono costruite con una Batteria Anker, famosa per la sua tecnologia di ricarica.Hanno un’autonomia di riproduzione di 3.5 ore continuative e sono dotate di un astuccio di ricarica, che permette di estendere la loro autonomia fino a 48 ore. Sono ideali da utilizzare al volo ma anche per viaggi più lunghi.

Le cuffie Liberty+ saranno disponibili nei negozi al prezzo di $ 149.99, ma sono attualmente già disponibili in pre-ordine su Kickstarter per $ 89. Zolo prevede di lanciare una linea completa di prodotti audio intelligenti, che includono altoparlanti e cuffie. I futuri prodotti Zolo dovrebbero essere lanciati negli Stati Uniti e in Europa nell'autunno del 2017.