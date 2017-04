Le patate possono crescere su Marte, team di ricercatori conferma

Ormai è chiaro, sia la NASA che gli Emirati Arabi vogliono portare gli uomini su, ma è davvero possibile creare e sostenere la vita sul pianeta rosso?

Sicuramente ci sono molti problemi da superare, uno dei principali riguarda il sostentamento alimentare degli astronauti una volta sul posto. I ricercatori stanno studiando un modo per far crescere piante da verdura in un ambiente con microgravità, fra le altre cose, e proprio ora è stato annunciato che una piccola piantagione di patate è cresciuta in ambiente simile a quello di Marte.

Del resto non è una novità che le patate riescano a crescere anche in zone aride e difficili della Terra, l’esperimento infatti è stato portato avanti in Perù, utilizzando degli speciali box con alti livelli di monossido di carbonio, pressione a 19.700 piedi, temperature sotto zero e ciclo giorno-notte regolato artificialmente come quello di Marte.

Gli scienziati hanno piantato 65 varietà di patate diverse in un terreno con un elevato contenuto salino proprio come su Marte, soltanto 4 di queste non hanno germogliato. I più resistenti sono stati spostati in ambienti ancora più ostili, con rocce frantumate come substrato. Ovviamente l’esperimento non prova che le patate possano crescere su Marte senza aiuti artificiali, è però un buon segno aver individuato un alimento in grado di crescere in ambienti difficili.