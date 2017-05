Le prime unità di Essential saranno spedite a Giugno

L’amministratore delegato di Playground ed Essential,, ha annunciato nel corso della Code Conference che le prime unità di Essential , lo smartphone presentato ieri, saranno spedite nel giro dei prossimi 30 Giorni.

Almeno al momento non è noto se e quando arriverà in Europa, tanto meno se le unità disponibili negli Stati Uniti saranno compatibili con l’Italia. Essential ha comunque anche aperto dei pre-ordini che permettono agli utenti di scegliere le colorazioni bianca o nera a 699 Dollari, a cui se aggiunti 50 Dollari sarà possibile portare a casa la telecamera a 360°.

Coloro che hanno avuto modo di effettuare la prenotazione, non hanno ancora ricevuto alcuna indicazione riguardo la possibile data di spedizione, ma è bene notare che Essential al momento del preordine non sottrae dalle carte di credito nulla.

A questo punto non resta che attendere il riscontro che otterrà Essential sul mercato, ma i primi commenti da parte degli utenti sembrano essere positivi.