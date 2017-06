Le ruote del futuro per Michelin: adatte ad ogni strada e a prova di buca

Michelin ha rivelato un concept visionario che ambisce a rivoluzionare per sempre il mondo dei pneumatici e delle ruote stradale. Pneumatico e ruota si uniscono in un unico corpo, con una struttura che prende ispirazione dalla natura per adattarsi ad ogni strada, essere a prova di foratura, riciclabile e fatta di materiali riciclati. Wow.

Il pneumatico del futuro immaginato da Michelin riprende la struttura a nido d'ape dei coralli. Questo particolare design permette di fare a meno di avere sia la ruota vera e propria che i copertoni, grazie ad una struttura sufficientemente resistente. Non essendoci bisogno dell'aria non è nemmeno soggetta alle perforazioni.

Michelin, inoltre, suggerisce per la produzione un tipo di materiale che possa essere modificato e rifornito in ogni momento. Come la maggior parte delle cose più "futuristiche" le ruote possono essere stampante con una stampante 3D in stazioni apposite. Nel senso che delle macchine saranno in grado di rimodellarle a piacimento. In poche parole: dovete andare in una strada sterrata? Alla stazione più vicina vi stampate delle ruote da fuori strada. Nevica? Nessun problema, anche in questo caso potete recarvi alla stazione più vicina per farvi ridisegnare il battistrada come potete vedere nel video rilasciato da Michelin.

Ovviamente per il momento è solo un concept ma in futuro... chi sa.