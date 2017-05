Le soluzioni Plustek premiate con il prestigioso Taiwan Excellence Award

Plustek annuncia la propria partecipazione a Computex 2017 (Stand #B0823a, Hall, 1, TWTC), che si svolgerà a Taipei dal prossimo 30 Maggio al 3 Giugno 2017.

In occasione della nota kermesse, Plustek mostrerà al pubblico i due prodotti che hanno recentemente ottenuto il Taiwan Excellence Award per il loro esclusivo design e gli elevatissimi livelli qualitativi: eScan A250 ed eDoc N600.

Nello specifico, il primo è un innovativo scanner documentale stand-alone in grado di semplificare notevolmente le operazioni di ricerca e condivisione delle informazioni all'interno delle aziende. Basato su Android, eScan A250 non necessita di essere collegato a un PC per funzionare e andrà ad affiancarsi al pluripremiato eScan A150, che fa parte della medesima linea.

Il secondo prodotto in esposizione al CES e premiato con il prestigioso riconoscimento è eDoc N600, un compatto cloud server che mette a disposizione uno spazio di archiviazione sicuro e protetto, dove gli utenti possono trovare e condividere velocemente le informazioni del proprio gruppo di lavoro. Con il suo avanzato sistema di sincronizzazione, eDoc è in grado di creare un flusso di lavoro semplificato, che consente di eseguire il backup automatico dei file provenienti da dispositivi quali scanner, stampanti multifunzione e fotocopiatrici, in diverse cartelle predefinite, che possono essere collocate sia su PC, sia sullo stesso eDoc.

I visitatori dello stand Plustek avranno poi modo di toccare con mano molte altre proposte firmate dalla Multinazionale, tra cui i prodotti per la digitalizzazione dei documenti d'identità come SecureScan X150, MobileOffice D600 Plus e OpticSlim 550 Plus, soluzioni equipaggiate con il recente software iKnow, che consente di gestire in modo semplice e rapido documenti e passaporti di differenti formati e nazionalità.

Leggeri e compatti sono, invece, gli scanner MobileOffice S400 e MobileOffice S410, che possono essere sempre portati con sé e, grazie al software iDoc, consentono di gestire con la massima semplicità i propri documenti ovunque ci si trovi, compresa la possibilità di caricare le proprie scansioni su Google Drive, DropBox, Evernote, oppure inviarle direttamente via mail. Entrambe le proposte offrono poi piena compatibilità con il mondo Android.

Per quanto riguarda gli scanner fotografici, saranno in mostra il piccolo ePhoto Z300, immediato e semplicissimo da utilizzare per digitalizzare foto sia in abbinamento a PC o Mac, e OpticFilm 135, una proposta che nasce con l'obiettivo di consentire a hobbisti e fotografi di digitalizzare le loro diapositive e negativi 35 mm nel modo più rapido e efficace possibile.

Particolarmente flessibile e compatto, SmartOffice PS30D è, invece, uno scanner documentale A4 ADF con funzionalità multiple e velocità fino a 25 ppm in modalità colore, mentre il sofisticato e veloce PL3180U, con le sue 40 ppm e la possibilità di collegamento con gli scanner piani della famiglia OpticSlim in formato A3 e A4, è in grado di soddisfare ogni esigenza in fatto di scansioni.

Infine, ricordiamo il MobileOffice AD480, uno scanner portatile A4 ADF da 20 ppm perfetto per i front desk ed ezScanCenter, una proposta pensata per le librerie, che grazie al suo particolare design è in grado di eliminare le ombre e le distorsioni tipiche di quando vengono effettuate le scansioni dei libri con i tradizionali scanner piani.