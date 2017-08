Le vendite di iPad crescono del 15% su base annua nel Q3 2017

Dalla conference call tenuta da Apple a margine dell’annuncio dei risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno, l’amministratore delegato della compagnia,, ha anche fornito delle interessanti indicazioni riguardo le vendite dei propri prodotti.

Nella fattispecie, il CEO ed il CFO, Luca Maestri, si sono a lungo concentrati sull’andamento delle vendite dell’iPad, la cui gamma è stata rinnovata nel mese di giugno con la presentazione dei nuovi modelli di iPad Pro da 10,5 e 12,9 pollici.

Apple, nel corso del terzo trimestre dell’anno, ha venduto più di 11,4 milioni di iPad, generando entrate per quasi 5 miliardi di Dollari. Si tratta di numeri in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel corso del quale Apple aveva venduto poco meno di 10 milioni di iPad. Rispetto al secondo trimestre del 2017, invece, le vendite hanno registrato un aumento addirittura del 28%, facendo di fatto “resuscitare” la divisione che negli ultimi periodi era in stallo, probabilmente anche a causa della mancanza di novità ed un mercato quasi in saturazione.