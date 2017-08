Le VIP ancora vittima di hacking: questa volta tocca a Lindsey Vonn

Ancora un caso di hacking per celebrità e sportivi. Questa volta è toccato alla famosa sciatrice, che secondo quanto riportato da TMZ sarebbe stata hackerata. Sul sito web Celeb Jihad, infatti, è stata pubblicata una fotografia che ritrae l’ex fidanzato Tiger Woods nudo.

Il golfista è solo l’ultimo della lunga serie di celebrità (tra cui Miley Cyrus, Kristen Stewart, Stella Maxwell e Katharine McPhee) che si sono viste pubblicare online fotografie senza veli. Immediato è arrivato il commento del legale del campione di golf, Michael Holtz, il quale ha chiesto di rimuovere lo scatto, pena una denuncia con successiva battaglia legale in tribunale.

Dello stesso avviso anche la Vonn, che si è detta pronta a prendere tutte le misure per difendersi da quella che è stata definita dalla stessa “una scandalosa e spregevole invasione della privacy”, chiedendo “il massimo della pena prevista dalla legge per i responsabili della pubblicazione delle sue foto private e per i siti web che ne incoraggiano la diffusione”.