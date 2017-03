Leak delle specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy J5 2017

Come già accaduto per la serie A, anche lariceverà un refresh nel corso di quest'anno: avremo così tre nuovi modelli, J3 2017, J7 2017 e. Proprio di quest'ultimo sono leakate oggi le specifiche tecniche complete grazie ad un benchmark eseguito con la suite, il cui risultato è stato aggiunto alle liste di punteggi online.

La serie Samsung che spopola nella fascia Entry Level è da ormai qualche anno a questa parte la serie J, forte di tre diversi modelli con dimensioni per tutti i gusti.



Come già accaduto per la serie A, anche la serie J riceverà un refresh nel corso di quest'anno: avremo così tre nuovi modelli, J3 2017, J7 2017 e J5 2017.

Proprio di quest'ultimo sono leakate oggi alcune specifiche tecniche grazie ad un benchmark eseguito con la suite Geekbench, il cui risultato è stato aggiunto alle liste di punteggi online.



Sebbene queste informazioni siano da prendere con le pinze, dato che potrebbe anche essere un vecchio prototipo o una versione non finale del prodotto, grazie ad esse siamo a conoscenza che il sistema operativo con cui verrà fornito sarà già Android Nougat 7.0, invece che Marshmallow 6.0 ipotizzato in precedenza.



Sul lato hardware troveremo il SOC Exynos 7870 che abbiamo già avuto modo di provare sui modelli J7 2016 e A3 2016, affiancato da 2GB di RAM. Ci sono ancora sconosciuti i tagli della memoria di archiviazione, i sensori utilizzati per le fotocamere e la dimensione della batteria, ma sicuramente saranno informazioni facilmente reperibili nelle prossime settimane.