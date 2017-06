Leak: ecco il probabile pannello frontale e posteriore dell'iPhone 8

In rete girano delle interessantidi quelli che potrebbero verosimilmente essere idel prossimo(trovate una foto in alta risoluzione in calce all'articolo). La foto smentisce in particolare un precedente rumor, vediamo di cosa si tratta.

L'iPhone 8, in teoria, avrebbe dovuto essere completamente senza cornice, stando ad alcuni precedenti rumor, e con una leggera curvatura ai lati simile a quella del Galaxy S8. Inoltre, stando ad alcuni schemi che giravano in rete, la parte superiore con sensore e camera, sarebbe dovuta essere inclinata verso l'alto, in modo da essere semi-nascosta e coprire meno il display.

Eppure questa immagine apparsa su Reddit, mostrando quelli che dovrebbero essere i pannelli frontale e posteriore del nuovo iPhone, va a smentire proprio quest'ultimo rumor, dato che la fascia con camera e sensore sarebbe ancora visibile, andando ad interrompere nella parte superiore il design "completamente senza cornice".

Nemmeno l'Essential Phone di Rubin era riuscito a garantire uno schermo completamente esteso su tutta la superficie del device, ma era riuscito ad optare per una soluzione piuttosto furba, con la sola camera frontale a fare "irruzione" nello screen del device.

Il leak ad ogni modo non ci dice nulla su altri rumor estremamente popolari, come la posizione dello scan per le impronte digitali.