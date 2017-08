Leak: in arrivo un quarto Ryzen Threadripper ancora non annunciato

Alcuni partner dihanno inserito nel loro listino deisupportati un quarto modello della linea. I partner in questione (Asus, ASRock e Gigabyte) hanno già rimosso ogni riferimento al misterioso prodotto... ma ormai la frittata è fatta. Si chiamerà. Ecco tutto quello che sappiamo.

Come potete vedere nell'immagine in calce che rivela le specifiche del prossimo processore, il 1920X e il 1920 hanno molto in comune. I due processori offrono, infatti, la stessa configurazione a 12C/24T core, oltre che 6MB L2 cache e 32MB L3 cache. Le differenze si fanno invece notare sotto il piano della frequenza, leggermente più bassa per la versione non x-chip. Anche il TDP risulta essere più basso sulla 1920.

La frequenza base del processore è di 3.2GHz, con possibilità di accelerazione fino a 3.8GHz. Nel modello 1920X già in commercio abbiamo, invece, rispettivamente 3.5GHz / 4.0GHz.

Al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali, non resta quindi che aspettare un annuncio ufficiale per saperne di più e vedere queste informazioni confermate (o sconfessate) direttamente da AMD.