Leak: L'HTC One X10 avrà una lunga durata della batteria?

Un'immagine postata damostra quella che sembra un'immagine promozionale del prossimo. Secondo il leak lo slogan promozionale sarà "Bigs style, meets bigger battery".

EvLeaks, noto account twitter dedicato a rumor ed indiscrezioni del mondo del tech e del mercato degli smartphone, ha rilasciato una presunta immagine promozionale dedicata al prossimo HTC One X10 che sembra suggerire che il prossimo modello della linea HTC One X sarà dotato di una batteria longeva.

Che dire, al momento si tratta di un leak che non torva alcun riscontro nelle fonti ufficiali. Non ci resta che aspettare eventuali conferme o smentite da parte dei canali principale. L'HTC One X10 avrà davvero una batteria più longeva del precedente modello?