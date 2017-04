Leaks: nuovi dettagli sul Moto E4, lo smartphone entry level di Lenovo

Il prossimo smartphone diprobabilmente avrà due versioni, una base e una plus. La versione base, secondo i leak diffusi, sarà un semplice update del: display da 5 pollici e batteria da 2800mAh. Cambiano invece storage e RAM, quest'ultima passa a 2GB e lo storage passa a 16GB.

Nel Moto E3 erano rispettivamente da 1GB per la RAM e 8GB per lo storage. Al momento queste sono le specifiche diffuse:

processore 1.3 GHz MediaTek MT6737M quad-core ARM Cortex-A53 ( E4 e E4 Plus )

( ) display da 5-inch e risoluzione a 720p (E4); display da 5.5 e risoluzione 720p (E4 Plus)

batteria da 2,800mAh (E4); batteria da 5,000mAh (E4 Plus)

2GB di RAM (E4); 3GB di RAM (E4 Plus)

camera frontale da 5-megapixel (E4 e E4 Plus)

camera principale da 8-megapixel (E4); 13-camera principale da megapixel camera (E4 Plus)

Il prezzo dovrebbe essere fissato a 150€ per l'E4 e 190€ per l'E4 plus.



Evan Blass ha rilasciato anche un'immagine comparativa leak (al momento non confermata, ma estremamente credibile) dei due smartphone. Trovate il tweet in calce.