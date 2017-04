Leak: rivelati i piani di Windows per superare Chromebook nel suo stesso mercato

dovrebbe rivelare il suoad un evento speciale che si terrà a New York. Secondo questo leak la compagnia è intenzionata a presentare una propria linea di hardware che monteràe dotata di specifiche pensate per competere direttamente con i laptop

Ve lo avevamo raccontato qualche giorno fa, Microsoft vuole puntare tutto sul mercato degli studenti liceali e universitari, un settore dove i portatili Chromebook, almeno in America, stanno andando benissimo.

Windows Central oggi ha ottenuto e diffuso un documento interno della compagnia di Redmond. Il documento rivela le specifiche minime per reggere Windows 10 Cloud, specifiche pensate per dispositivi che devono durare per più di dieci ore, se non per tutta la giornata. Insomma, l'ideale in particolare per gli studenti.

Le specifiche in questione sono le seguenti:

Processore Quad-core ( Celeron )

( ) 4GB di RAM

32GB di storage (64GB per la versione 64-bit)

batteria superiore a 40 WHr

Storage basato su eMMC o SSD

o Pennino e tecnologia touch (optional)

Pare che Micorsoft sia intenzionata ad aumentare la durata della batteria grazie ad un nuovo sistema (in arrivo con un update il prossimo settembre) pensato per ottimizzazione l'energia consumata dalle app in backgroud, un sistema che sarebbe in grado di far risparmiare fino l'11% della batteria.

Per ulteriori dettagli non vi resta che aspettare il 2 Maggio, data dell'evento di Windows dedicato al settore scolastico.