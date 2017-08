Leak: spunta fuori la brochure ufficiale del Galaxy Note 8

Un leak ha svelato quella che sarà la brochure del. All'interno del libretto promozionale troviamo alcune interessanti informazioni, tra cui molte conferme ai rumor più chiacchierati trapelati fino ad adesso.

La brochure proviene direttamente da Samsung Australia decanta l'alta qualità del nuovo phablet della compagnia coreana.

Per il resto troviamo una conferma di alcune delle informazioni che vi avevamo già riportato nelle settimane precedenti, la differenza è che questa volta la fonte è ufficiale. Il device avrà una dual camera con sensore a zoom ottimo 2x e, almeno uno dei due, con apertura da f/1.7.

La S Pen viene leggermente migliorata rispetto alla gen precedente. Proprio come sul Galaxy Note 7 sarà possibile scrivere note e messaggi direttamente sullo schermo, anche quando questo è spento. Nella brochure non troviamo alcun riferimento a sensibilità e numero di livelli di pressione del pennino del Galaxy Note 8. Nella generazione precedente erano ben 4.096.

Il libretto promozionale conferma poi la presenza di uno schermo QHD+ da ben 6.3 pollici, oltre che lo standard IP68 di resistenza ad acqua e polvere.

A quanto pare in Australia saranno disponibili solo le varianti in oro e in nero. Niente da fare per il modello Deep Sea Blue che vi abbiamo mostrato di recente.

Immagine in calce di Ausdroid.