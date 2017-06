Leakato il prossimo flagship phone della coreana Oppo

Il nuovo device della casa produttrice coreanadoveva essere rivelato al pubblico ufficialmente il 10 Giugno eppure già oggi gira in rete un video che mostra il nuovissimoin funzione. Ops. Oppo in passato si era contraddistinta per soluzioni innovative e fuori dal coro, vediamo assieme come sarà il nuovo top di gamma della compagnia.

Il breve video è stato ottenuto e diffuso da RayArena. Oppo R11 arriverà in almeno quattro colorazioni diverse, tra cui oro, oro rosa, argento e nero. Ecco le specifiche conosciute al momento (non ancora confermate):

schermo da 5.5 pollici con risoluzione 1080p

processore Snapdragon 660

4GB di RAM, storage da 64GB

dual camera system da 20MP

da 20MP batteria da 3,000mAh, sensore per le impronte digitali

É estremamente probabile che venga annunciato presto anche una versione più grande, con schermo e batteria più generosi. Con 9 giorni davanti all'evento di presentazione ufficiale non sarebbe certo una sorpresa se venisse leakato pure il modello plus.