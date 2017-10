LEGO celebra le donne della NASA con delle nuove action figures

All’inizio del 2017,aveva annunciato che avrebbe prodotto una serie di mini action figures per celebrare le donne che hanno fatto la storia della. A distanza di qualche mese, il famoso produttore di giocattoli ha finalmente svelato il primo set.

Come prevedibile, le prime tre protagoniste sono le donne scienziato più famose dell’agenzia spaziale americana. Si tratta di Nancy Grace Roman, meglio conosciuta come “Mother of Hubble”, che come suggerisce il nome è stata una delle fautrici principali del telescopio Hubble Space. Gli appassionati però potranno mettere le mani anche su Margaret Hamilton, che è stata progettista software per la missione Apollo 11, che ha portato l’uomo sulla Luna. Infine, è anche presente Sally Ride, la prima donna americana nello spazio, e Mae Jemison, la prima donna afro-americana ad essere andata nello spazio. Quest’ultima sarà accompagnata da una miniatura dello Space Shuttle.

Il primo set comprendeva anche il matematico Katherine Johnson, ma LEGO in una dichiarazione diffusa a The Verge ha affermato he ancora non aveva ricevuto l’approvazione da parte di tutte le persone chiave.

Il set avrà un costo di 24,99 Dollari, e sarà composto da 231 pezzi.