Lenovo annuncia le Special Edition del Moto G5S e Moto G5S Plus

: Lenovo, attraverso la sua controllata Motorola Mobility, annuncia lepropone un design unibody completamente in metallo realizzato da un unico blocco di alluminio di elevata qualità.

La batteria da 3000 mAh dà tutta l'autonomia necessaria per arrivare fino alla fine della giornata

e il sistema di ricarica TurboPower aggiunge alla batteria fino a 5 ore di autonomia in soli 15 minuti.

Comprende una fotocamera ad alta risoluzione da 16MP con tecnologia PDAF (Phase Detection AutoFocus) e, per realizzare selfie di gruppo, è disponibile una fotocamera grandangolare frontale da 5MP con flash a LED, per scatti sia di giorno sia di notte. È disponibile a partire dalla prossima settimana nelle colorazioni Lunar Grey e Fine Gold.

Moto G5S Plus ha molte caratteristiche da top di gamma, fra queste la doppia fotocamera posteriore da 13MP combinata con uno speciale software per la correzione fotografica; inoltre la fotocamera grandangolare frontale da 8 MP è dotata di un flash a LED e di una nuova modalità panoramica.

Propone uno straordinario design unibody completamente in metallo e un display Full HD da 5,5" perfetto per vedere i film ovunque, è dotato di un velocissimo processore octa-core Qualcomm Snapdragon da 2,0 GHz, potenti capacità grafiche e supporto di 4G LTE per utilizzare le app senza rallentamenti.

La batteria da 3000 mAh garantisce energia sufficiente per tutta la giornata; in più, si può ricaricare velocemente grazie al sistema TurboPower che fornisce fino a 6 ore di autonomia in soli 15 minuti.

Il nuovo Moto G5S è disponibile a partire dalla prossima settimana nelle colorazioni Lunar Grey e Fine Gold, versione 3GB/32GB, presso le principali insegne dell’elettronica di consumo al prezzo al pubblico consigliato di € 249,99; mentre Moto G5s Plus sarà disponibile a partire dalla seconda metà di agosto in esclusiva su Amazon, in preordine già dal 2 agosto, nelle colorazioni Lunar Grey e Blush Gold, versione 3GB/32GB, al prezzo al pubblico consigliato di € 299,99.