Lenovo ha creato un qualcosa che i fan disicuramente non si lasceranno scappare. Si tratta di un visore per la realtà aumentata, presentato nel corso di un fan event organizzato da, e sviluppato insieme a, che utilizza lo smartphone per immergere gli utenti nel fantastico mondo della saga cinematografica.

Al momento i dettagli hardware sono pochi, e lo stesso vale anche per i giochi supportati. Lenovo e Disney stanno parlando di un gioco olografico, ma nei progetti ci sarebbe anche un gioco di battaglia real time e Jedi Challenges, che ovviamente funzionerà attraverso una spada laser.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuove informazioni.