Lenovo Folio: ecco lo smartphone pieghevole che si trasforma in tablet

Al Lenovo Tech World l’azienda asiatica torna mostrare il suo device pieghevole. Si tratta di un nuovo tipo di smartphone capace di trasformarsi in tablet all’occorrenza, grazie allo schermo pieghevole.

Folio offre nella sua configurazione base, ovvero piegata in due, uno schermo da 5.5 pollici, che diventa da 7.8” una volta aperto completamente, con una risoluzione di 1920x1440 pixel. Come si può notare dal video, una volta piegato l’interfaccia si modifica per adattarsi alla diagonale inferiore, offrendo una UI del tutto simile a quella di un comune smartphone. La tecnologia impiegata sembra funzionare piuttosto bene, resta però da sistemare la piega che si viene a creare al centro dello schermo quando questo è in modalità tablet, un problema per ora non risolvibile, almeno con i materiali impiegati nel sample mostrato durante l’evento.