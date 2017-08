Lenovo lancia tre desktop da gaming pensati per la VR

Oggi Lenovo ha svelato tre desktop tower pensati per il gaming: Legion Y920, Legion Y720 e Legion Y520. I tre desktop sono "VR Ready", il che significa che possono essere utilizzati per la virtual reality senza dover passare per un upgrade.

Il più potente dei tre è l'Y920 che può essere equipaggiato con un processore quad-core Intel Core i7-7700K. La scheda grafica, invece, è una NVIDIA GeForce GTX 1080.

Per quanto riguarda la RAM, è possibile montare le DDR4 della Corsair Vengence da 32GB 2800Mhz. Il desktop, poi, ha un sistema di raffreddamento a liquido Asetek. Sotto il profilo dello storage, troviamo due SSD da 512GB o un SSD da 512GB accompagnato da un HDD da 4TB, a seconda della configurazione scelta.

Il prezzo di questo interessante pre-assemblato di Lenovo oscilla trai 2299$ e i 2715$.

Per chi volesse spendere di meno, potrebbero essere estremamente valide le altre due soluzioni presentate da Lenovo.

Legion Y720 Tower: possibilità di equipaggiare un processore 7th Gen Intel Core i7-7700; 16GB Intel Optane memory; scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1070; SSD da 256 GB PCIe e HDD da 2TB SATA. Prezzo da 1299$ a 1534$

Legion Y520 Tower: fino a processore 7th Gen Intel Core i7-7700; scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU; fino a 16GB di DDR4; 256 GB PCIe SSD e HDD da 2TB USB. Prezzo da €749 a $884