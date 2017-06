Lenovo presenta la nuova lineup di notebook IdeaPad e Yoga

: Lenovo ha presentato la nuova line-up di PC & smart device per il mondo consumer, tra questi alcuni dei dispositivi che recentemente hanno ricevuto il prestigioso premio Red Dot Product Design Award.

In anteprima per l’Italia, l’azienda ha mostrato i nuovi modelli della famiglia IdeaPad, che si distinguono per il design ricercato, incontrando così le esigenze di quattro generazioni di utenti: la Generazione Z, connessi sempre e ovunque; i Millennial, alla ricerca della migliore soluzione al miglior prezzo; la Generazione X, attenta a performance e innovazione; i Baby Boomer, attirati dalla tecnologia smart.

Tante le soluzioni di stile, oltre ai nuovi Yoga e Miix, sono nate per offrire alle persone esperienze coinvolgenti di education, gaming, entertainment, comunicazione, condivisione, creatività e produttività.

Dai rinnovati IdeaPad – sempre più belli ed eleganti, in ogni fascia di prestazioni e prezzo - a Yoga 720 e 520 fino a Miix 320 e 510, il rientro a scuola o al lavoro a settembre sarà facile e agevole, Lenovo infatti propone notebook, tablet, 2-in-1 convertibili e detachable e dispositivi per il gaming che si adattano alle esigenze di creatività, originalità e dinamismo che le persone cercano nella propria vita quotidiana.

Lenovo IdeaPad: più belli, sottili e potenti, i nuovi notebook soddisfano anche i più esigenti in termini di look&feel

Lenovo propone la nuova linea di laptop IdeaPad caratterizzati da un design rinnovato, ancor più raffinato e cool, unito alle ottime prestazioni che da sempre caratterizzano i notebook di Lenovo.

IdeaPad 720, 520 e 320 e IdeaPad 720S, 520S e 320S nelle configurazioni S (sottili), sono i computer portatili che si adattano praticamente a qualsiasi gusto, necessità o budget. I bordi smussati danno vita a linee pulite e lisce, mentre è stato aggiunto un bordo anteriore angolare per facilitare l'apertura della parte superiore. Il profilo laterale è più sottile, in particolare nei modelli S, che con la parte posteriore delinea una sagoma unica e ne facilita il trasporto.

Dal layout delle tastiere ridisegnate ai tasti funzione migliorati, all’intelaiatura più stretta per il display e ai materiali e colori in linea con le ultime tendenze lifestyle, fino alla decisione di integrare il Precision Touchpad™ di Microsoft® per la connessione diretta a Windows® 10, i nuovi utenti dei Lenovo IdeaPad potranno contare su un’esperienza finale sensibilmente migliorata.

IdeaPad 720S, ad esempio, ha un processore Intel® Core™ i7 di settima generazione, 3 porte Thunderbolt ™ super veloci e fino a 1 TB di PC Ie SSD, il tutto in 1,14 kg di peso e 13,6 mm (0,33 in) di spessore sul modello da 13 pollici, ideale per lavorare in movimento e per chi studia. Inoltre include funzionalità avanzate come il lettore di impronte digitali (opzionale), accesso sicuro attraverso Windows Hello™ e displayy UHD (sul modello non touchscreen da 13 pollici). Progettato per una maggiore mobilità, la sua funzione di caricamento sempre attiva consente agli utenti di caricare altri dispositivi tramite una porta USB anche quando il portatile è spento. Per colore che sono alla ricerca di convenienza e alla funzionalità IdeaPad 520 o 520S rappresentano la soluzione perfertta. I due modelli sono disponibili con processori Intel Core i7 fino alla settima generazione e scheda grafica NVIDIA® GeForce® 940MX per una produttività rapida, una tastiera retroilluminata opzionale, un lettore di impronte digitali opzionale e supporto a Windows Hello per gli accessi quasi istantanei. Infine, le soluzioni dal prezzo contenuto per navigare, guardare video e inviare email: IdeaPad 320 oppure il suo gemello ancora più sottile IdeaPad 320S.

Funzionalità, appunto, ma anche e soprattutto attenzione al design e allo stile: IdeaPad 720S, per esempio, è realizzato con un rivestimento in alluminio anodizzato che viene trattato con la stessa tecnica utilizzata per modellare e tagliare i diamanti, per ottenere un profilo ultra sottile e ancora più bello da vedere. Sempre della stessa famiglia, IdeaPad 520S è spesso solo 19,3 mm (0,76 pollici) mentre IdeaPad 320S è caratterizzato da una cover infusa che offre una sensazione soft e metallica al tocco. Per abbinare il profilo elegante della linea IdeaPad allo stile moderno delle case e degli uffici, il team di design di Lenovo ha scelto una gamma di colori e finiture contemporanee che si adattano alle richieste degli utenti più esigenti anche in termini di look&feel. Nuance in metallo lucido per il modello IdeaPad 720, vibranti e allegre tonalità di IdeaPad 520 e 320, la nuova famiglia IdeaPad offre una varietà di combinazioni che soddisfano le persone più esigenti in fatto di design.

I convertibili Yoga 720 e 520: equilibrio di design, prestazioni e mobilità

Nuovo look&feel anche per i nuovi convertibili Lenovo dal brand che ispira flessibilità, versatilità ed eleganza, Yoga. Per gli affezionati del multitasking, che passano costantemente dal lavoro al tempo libero e viceversa, Lenovo ha realizzato i convertibili Yoga 720 e 520 disponibili in modelli da 13", 14" e 15". Il modello Yoga 720 da 15" è dotato dei più recenti processori Intel Core i7 7th Gen, di una scheda grafica discreta NVIDIA GeForce GTX 1050, della velocissima connettività Thunderbolt 3 e di 9 ore di autonomia massima della batteria.3 Dedicato a chi cerca un dispositivo sottile ed elegante, il modello Lenovo Yoga 720 da 13" è del 17% più sottile che mai, con soli 14,3 mm di spessore.5 Tutti i convertibili offrono agli utenti il massimo della libertà e della flessibilità per poter usare Yoga nella posizione e modalità più adatta allo stile di vita on-the-go di ciascuno.

Yoga 910, il convertibile ultra-sottile e dal design unico

Con uno spessore di 14,3 mm e processore Intel Core i7 di settima generazione, Yoga 910 è tra i convertibili più potenti in circolazione e offre uno schermo “a tutto schermo” (praticamente senza bordi) 4K o FHD, con maggiore superficie video e densità di pixel e migliore qualità audio rispetto al modello precedente Yoga 900. Oltre alle quattro modalità di utilizzo Laptop, Stand, Tent e Tablet che contraddistinguono la gamma Yoga Pc, Yoga 910 è dotato della famosa cerniera a cinturino di alta orologeria di oltre 800 pezzi di alluminio e acciaio assemblati a mano - un dettaglio di stile che ha reso famoso questo modello - un’autonomia fino a 15 ore e un lettore di impronte digitali per il massimo comfort e un ulteriore livello di sicurezza. Un regalo perfetto per iniziare il nuovo anno con la giusta tecnologia. Il prezzo di Yoga 910 parte da €1.499 IVA inclusa.

I detachable 2-in-1 Miix di nuova generazione

Il dispositivo Miix 320 combina la produttività di Windows 10 con una tastiera completa all'interno di un detachable leggero ed economicamente accessibile. Può essere usato come laptop per il lavoro con il suo display che può arrivare a 10,1" in risoluzione FHD, oppure come tablet portatile grazie ai suoi soli 550 g di peso.2 Ha un'autonomia massima della batteria pari a 10 ore, il che rende possibile, ad esempio, guardarsi un'intera stagione di Game of Thrones® senza doverlo ricaricare.3 La tecnologia LTE opzionale permette di connettersi praticamente ovunque.1 La generazione dei giovani abituati al multitasking sui dispositivi mobili troverà particolarmente utile l'equilibrio di dimensioni e peso con lo schermo detachable per poter guardare video, la stabilità della tastiera docking e le prestazioni da PC, quando occorre creare contenuti.

Miix 510 garantisce il formato e la funzionalità di un tablet ma con la comodità e la praticità di una tastiera full-size completa di tutte le funzioni. Con la potenza del laptop con processore i5 Gen Intel® Core™ di 7a generazione per la creazione di contenuti, Miix 510 si stacca dalla tastiera trasformandosi in un tablet indipendente per l’intrattenimento online, con un display Full HD da 12.2”. Può essere utilizzato come dispositivo per le presentazioni, lettore di e-book o laptop da lavoro. Miix 510 ha la versatilità giusta per consentire l’operatività per l’intera a giornata, con durata della batteria fino a 7,5 ore. La configurazione di vendita consumer include tablet, tastiera e Active Pen per sfruttarne al massimo le potenzialità.

Lenovo per i gamer

Lenovo sta costruendo da tempo una community di appassionati di videogiochi che la aiutino a capire meglio le funzionalità più apprezzate da questa particolare fascia di utenza. Per seguire l'evoluzione delle esigenze di questa comunità particolare, nasce ora anche un apposito subbrand, “Lenovo Legion”, per dare ai clienti i prodotti, il coinvolgimento della community e l'esperienza immersiva che alimentano la passione per il gioco su PC. Sulla base degli input dei videogiocatori sono nati i nuovi laptop Lenovo Legion Y920 e Lenovo Legion Y520.

Si tratta di due potenti notebook per videogiochi progettati rispettivamente per gli appassionati e per i giocatori mainstream: Lenovo Legion Y920 e Y520 offrono tecnologia allo stato dell'arte per consentire una completa immersione all'interno dei giochi. I nuovi laptop offrono una migliore esperienza di gioco in ogni senso - ad esempio Legion Y920 Laptop è dotato di uno schermo da 17 " VR ready. Inoltre, può vantare l'ultimo processore overclockabile 7th Gen Intel Core i7 K. Dal punto di vista della scheda grafica invece, i videogiocatori troveranno NVIDIA Geforce GTX 1070 8G DDR5 e tastiera RGB retroilluminata meccanica con effetti di illuminazione. La nuova gamma Lenovo dedicata ai giochi risponde alle richieste di un’esperienza di gaming sempre più coinvolgente, espressa proprio dalla community, attraverso PC di livello premium di nuova generazione ispirati dalle esigenze di chi gioca.

Ideale per i giocatori che vogliono essere competitivi in qualsiasi luogo, IdeaCentre Y710 Cube è il desktop dotato di una maniglia integrata per trasportarlo facilmente da una postazione di gioco all'altra. Inserito in un nuovo ed elegante cubo molto compatto, di soli 7,4 kg di peso, il PC è dotato della scheda grafica GeForce® GTX 1080 più innovativa di NVIDIA®, di processore i7 Gen Intel® Core™ di 6a generazione e di una RAM DDR4 fino a 32 GB per supportare la maggior parte dei titoli che chiedono un utilizzo intensivo delle risorse del PC. IdeaCentre Y710 Cube permette ai giocatori di gestire in tutta tranquillità giochi 4K, VR e streaming di qualità elevata con grandi capacità di elaborazione in tempo reale, di modificare un foglio di calcolo e di eseguire lo streaming di un film in multitasking. IdeaCentre Y710 Cube è dotato dell’ultra veloce Killer ™ DoubleShot ™ Pro Wi-Fi, di Windows® 10 Home, fino al Dolby Audio™ integrato e di un disco HDD da 2 TB o SSD da 256 GB, il che consente ai gamer di utilizzare tutte le loro librerie di giochi. Per gli appassionati che vogliono avere un controllo ancora maggiore sui titoli preferiti, il Cube è disponibile anche con l'opzione di un ricevitore integrato Xbox One ™ Wireless che include un controller Xbox One. Il ricevitore supporta fino a 8 controller Xbox One contemporaneamente, per lunghe sessioni di gioco fra amici. Permette di utilizzare anche altre periferiche come la tastiera gaming meccanica Lenovo Serie Y e il mouse di precisione.

All-in-One Ideacentre 720 (AIO) proprio quello che mancava in ogni casa

Con la velocità di risposta e l'efficienza dei processori Intel® Core™ di settima generazione, lavoro e divertimento sono sempre a portata di mano. Ideacentre AIO 720migliora la produttività con la rivoluzionaria tecnologia Intel® Optane™ che incrementa le prestazioni della memoria. Collegando una scheda di memoria compatibile sarà possibile installare e aprire applicazioni in tutta rapidità e passare agevolmente da un'applicazione all'altra. Grazie a uno schermo 24" multi-touch da 4K UHD* (3840 x 2160) le immagini saranno sempre nitide e i bordi sottilissimi dell'AIO 720 ampliano il campo visivo così da non perdere nessun dettaglio. Non solo video, l’innovativo All In One di Lenovo integra altoparlanti stereo Harman/Kardon® che riproducono acuti brillanti e bassi profondi mentre la tecnologia Dolby® Home Theatre® di cui è dotato regala un'esperienza audio ancora più realistica e immersiva. Infine, AIO 720 è disponibile con storage SSD PCI Express che assicura un trasferimento dati superveloce e riduce drasticamente i tempi di avvio di software e applicazioni (con una velocità che raggiunge i 3,3 Gbps).

Lenovo Tab 4, la serie di tablet per i ragazzi e per la famiglia

La serie di tablet Lenovo Tab 4 si basa sui più classici tablet Lenovo di base, ma con diverse nuove caratteristiche che li migliorano; quattro tablet progettati con eleganza e costruiti all'insegna della potenza, realizzati per ogni componente della famiglia. Perfetti per un'esperienza multimediale, i modelli Lenovo Tab 4 8 e Lenovo Tab 4 10 sono dotati di due altoparlanti e di Dolby Atmos®. La serie Lenovo Tab 4 introduce anche una nuovissima linea premium per i più esigenti, con i modelli Lenovo Tab 4 8 Plus e Lenovo Tab 4 10 Plus, basati su un design dual-glass con display Full HD, processori più potenti e fino a 12 ore di autonomia della batteria.

Il concetto di tablet viene ulteriormente esteso con i pack opzionali che trasformano la serie Lenovo Tab 4 in tablet perfetti per i ragazzi o per la produttività. Il Kid’s Pack comprende un paracolpi a prova di urti, un filtro luce blu e degli adesivi 3M colorati resistenti ai graffi, e dà un'esperienza ottimizzata ai più giovani attraverso il Lenovo Kid’s Account che prevede contenuti aggiornati e selezionati per i ragazzi, un browser con un elenco dei siti web adatti alla consultazione e strumenti di programmazione per i genitori. I tablet possono essere inoltre trasformati in dispositivi da lavoro Android 2-in-1 con l'aggiunta del Productivity Pack opzionale con tastiera Bluetooth, che completa l'esperienza dell'interfaccia Lenovo Tab per la produttività. Questa interfaccia comprende una taskbar per il passaggio rapido da una app all'altra, supporto multi-finestra, supporto per le scorciatoie da tastiera più comuni, e ottimizzazione per l'uso del mouse e della tastiera.

Yoga Book, scrivi e disegna come solo tu sai fare

Pensato per la mobilità e per coniugare produttività e intrattenimento sullo stesso dispositivo, Yoga Book, con processore Intel Atom x5, è il fiore all’occhiello delle novità di Lenovo. Oltre a presentare le caratteristiche classiche di un buon tablet, come portabilità, grande autonomia e la presenza di applicazioni di ogni genere, a Yoga Book sono stati aggiunti elementi hardware e software che lo rendono un prodotto insuperabile anche per lavorare: la tastiera virtuale Halo Keyboard offre un’esperienza di battitura equivalente ad una tastiera fisica, non occupa spazio e sparisce in un tocco lasciando spazio al Creative Pad - una tavoletta grafica -, mentre la Real Pen è un pennino che scrive sia su tavoletta sia su carta, anche attraverso una vera punta a inchiostro.

Il tutto condensato in 9.6 mm di spessore – ancora meno di tre monetine da un centesimo sovrapposte. Yoga Book è disponibile con Wi-Fi o LTE, nella versione Android e in quella Windows 10 Pro.

Tutti i prodotti sono o saranno disponibili a breve (da fine luglio- inizio agosto) nelle migliori catene di elettronica di consumo e sul sito web di Lenovo. I prezzi verranno comunicati in seguito.