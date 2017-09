Lenovo: tutte le novità presentate all'IFA di Berlino

ha annunciato cinque nuovi dispositivi smart che sfruttano tutto il potenziale della tecnologia più recente - dotati di l'intelligenza artificiale (AI), funzionalità intelligenti e abilitati per l’utilizzo di applicazioni con realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR).

Disponibili sul mercato a prezzi contenuti, questi dispositivi rendono la tecnologia più innovativa accessibile anche ai consumatori tradizionali e mettono in discussione i classici confini di accesso alla tecnologia più recente. Il visore Mirage AR, il visore Mixed Reality Explorer, lo smartphone moto x4, Home Assistant Tab 4 e il convertibile Yoga 920 disponibile anche in edizione speciale offrono innumerevoli opportunità di utilizzo del personal computing in modo ancora più personale. In più, il nuovo convertibile Yoga 720 da 12 pollici, il detachable Miix 520 con Windows 10 e il monitor ThinkVision P27u ampliano ulteriormente l’offerta di Lenovo.

Lenovo Explorer

L’approccio di Lenovo, aperto a nuove collaborazioni e alla ricerca costante di esperienze differenti ("different") che uniscano ai dispositivi più recenti i contenuti più innovativi, è da sempre un carattere che differenzia la società dagli altri vendor, un approccio che porta a esperienze di gioco innovative. In collaborazione con Microsoft, Lenovo presenta un modello di realtà virtuale (VR) mai visto prima: il visore Lenovo Explorer Mixed Reality contiene oltre 100 titoli di gioco già disponibili con la realtà virtuale. Lenovo Explorer è stato progettato come un'estensione naturale del PC a prezzi ragionevoli: accedi alla suite Microsoft Office, naviga online o guarda un video in ambiente virtuale di home office, puoi giocare in realtà virtuale (VR), avventurarti in un HoloTour con un’esperienza video 3D migliorata, con visione a 360 gradi e video in 4K. Lenovo Explorer è configurabile in pochi minuti, semplicemente connettendo un cavo al tuo PC.

L’Assistente Digitale perfetto per il Mobile - Il nuovo moto X

É arrivato il momento di scoprire il nuovo moto X. La quarta generazione dello smartphone moto X ha una fotocamera più intelligente che va oltre il semplice scatto fotografico. La funzionalità Landmark Detection trasforma la fotocamera del moto x4 in un occhio verso il mondo - puntando l'obiettivo su un oggetto ti chiederà se ti interessa sapere cosa stai vedendo. Oppure, è in grado di vivacizzare i tuoi selfie con la funzionalità dell’Augmented Reality (AR), che consente di aggiungere animazioni alle tue immagini o ai video. Il nuovo moto X è anche il primo degli smartphone di Motorola ad includere Amazon Alexa, offrendoti più opzioni nella scelta di un assistente digitale mobile.

L’esperienza di Amazon Alexa è integrata nello smartphone moto x4 senza la necessità di sbloccarlo prima. Quando sarai in hotel, da un amico o semplicemente fuori casa, le funzionalità e i vantaggi di Alexa saranno sempre con te. Il nuovo moto x4 trasforma l’intelligenza dello smartphone.

Il tuo tablet si trasforma – Lenovo Home Assistant Pack

Alexa aggiunge intelligenza a molti dispositivi, e Lenovo ha iniziato a portarla nei suoi tablet. La famiglia Tab 4 Series diventa sempre più versatile grazie a Home Assistant Pack con tecnologia Alexa. Usa la tua voce per ricevere notizie, controllare il meteo o gli appuntamenti in agenda, tieni tutto sotto controllo sul dispositivo del Tab 4s. Puoi fare ancora di più con la tua voce, puoi usarla per fare acquisti online, chiedere di ascoltare una canzone o controllare lo stato degli oggetti connessi in casa tua. Puoi trovare quello che cerchi utilizzando le schede di visualizzazione che appaiono sul display del tablet da 10 o 8 pollici. Tutto quello che devi fare è chiedere, a voce. Home Assistant Pack equipaggia il Tab 4 con l’app Home Assistant, con un potente altoparlante da tre watt e la rilevazione vocale in campo lontano con due microfoni - così puoi fare richieste a voce e ascoltare i risultati delle tue ricerca da tre metri in ogni direzione. Per ottenere questo tipo di esperienza, inserisci il tuo Tab 4 in Home Assistant Pack, guarda il tuo schermo passare in modalità Home Assistant, e sei pronto a iniziare. Pesa solo 320 grammi: questo tablet leggerissimo potrà seguirti ovunque andrai. E con i due pacchetti opzionali, Kid’s Pack e Productivity Pack, potrai fare ancora di più con Lenovo Tab 4 usando solo un dispositivo.

Personalizza il tuo PC con penna, interazione vocale e biometria - su Lenovo Yoga 920

Non utilizzeremo più il PC inteso come personal computing, caratterizzato dall’interazione a senso unico da utente a dispositivo. Ora possiamo parlare proprio di computing personalizzato, e l’intelligenza artificiale (AI) aiuterà il dispositivo a capire dove ti trovi. Grazie a questa capacità, il dispositivo è in grado di anticipare i tuoi bisogni e interagire con te in modi differenti. Il convertibile Lenovo Yoga 920 rappresenta il passaggio a laptop più intelligenti con nuove funzionalità nella penna, riconoscimento vocale a distanza, mixed-reality (MR), sicurezza biometrica e tante altre funzioni.

Poiché molti di noi cercano ancora il supporto di una tastiera o una penna per creare contenuti, Yoga 920 offre Lenovo Active Pen 2 con Windows Ink™ opzionale che ha 4.096 livelli di sensibilità per il disegno e la creazione di note eliminando ogni effetto di rallentamento nel tratto. Inoltre il riconoscimento vocale - la tecnologia caratteristica di smartphone e smart speaker - è ora disponibile per Yoga 920 con Cortana. La funzionalità di riconoscimento vocale è attiva anche in modalità standby e fino ad un massimo di 4 metri, 2 così potrai aggiungere prodotti alla tua shopping list, inviare e-mail, navigare, tracciare le spedizioni, lanciare un’applicazione e altro ancora con la tua voce. Cortana sfrutta l’intelligenza artificiale (AI) per imparare da chi utilizza il dispositivo: quindi Yoga 920 diventa sempre più intelligente con il passare del tempo. È un mix di potenza, grazie al più avanzato processore Intel® Quad Core™ i7 di ottava generazione™, il sistema operativo Windows® 10 e immagini affascinanti con touchscreen IPS 4K senza bordi in un telaio da 13,9 pollici. Pesa solo 1,37 kg e naturalmente, essendo convertibile, ruota a 360 gradi per essere utilizzato in quattro diverse modalità, da laptop a tablet - passando per stand (girato con lo schermo all'esterno e la tastiera verso il basso) e tent (a tenda).

Inoltre, Yoga 920 è disponibile in un'edizione Glass con cover in vetro personalizzata Gorilla Glass: ci sono Yoga 920 Vibes, caratterizzato da colori vibranti, Star Wars Special Edition Yoga 920 Rebel Alliance e Star Wars Special Edition Yoga 920 Galactic Empire4.

Coloro che vogliono vedere i contenuti del proprio laptop anche su uno schermo più grande possono associargli il monitor ThinkVision P27u - che è dotato di schermo 4K senza bordi, accuratezza professionale dei livelli di colore e tempi di risposta rapidi, con la convenienza dei collegamenti USB Type-C e la flessibilità di un supporto che può ospitare un soundbar opzionale.

Inoltre, Lenovo presenta anche il convertibile Yoga 720 da 12 pollici, il modello di Yoga 720 più portatile e compatto di sempre, con 1,57 cm di spessore e solo 1,14 kg. È disponibile con Active Pen opzionale, lettore di impronte e l’assistente digitale Cortana. E il detachable Miix 520 con Windows 10, che offre agli utenti sempre in viaggio diversi modi di creare contenuti in modo intuitivo ed esperienze di intrattenimento immersivo con Lenovo Digital Pen, la videocamera WorldView per le immagini 3D.