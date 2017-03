LG 32UD99, il nuovo schermo 32 pollici 4K, in arrivo il 28 marzo

Prima di presentare il nuovo LG G6 al Mobile World Congress,ha lasciato il segno anche al CES 2017 di Las Vegas, dove ha portato il suo nuovo monitor 32UD99, uno schermo da 32 pollici e risoluzione 4K.

Il display sarà disponibile a partire dal prossimo 28 marzo, ma per averlo bisognerà mettere mano al portafogli in modo abbastanza serio: il suo prezzo di listino è pari a 999 dollari, che in Europa potrebbero diventare 1.100 euro o anche di più. Ma cosa ci portiamo a casa con una cifra simile?

Uno schermo da altissima risoluzione dotato di porta USB-C, Display-port, due HDMI 2.0 e due USB 3.0, la tecnologia FreeSync di AMD, un tempo di risposta pari a 5ms, speaker stereo integrati. Ciò che manca della scheda tecnica è il refresh rate e l’aspect ratio ufficiale, dunque i gamer dovranno pazientare ancora un po’ per conoscere tutti i dettagli a loro più cari.