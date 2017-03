LG G6: ecco il prezzo europeo, si parte da 750 Euro

Uno degli smartphonepiù attesi del mercato, l’, è pronto ad approdare anche in Europa. Direttamente dalla Germania, però, ci giungono le prima indicazioni sul prezzo imposto dal produttore per lo smartphone nel Vecchio Continente.

Il distributore più importante della Germania, MediaMarkt, ha rivelato che il G6 avrà un prezzo di partenza di 750 Euro, in linea con altri smartphone top di gamma. Di seguito la lista dei prezzi imposti agli altri smartphone top di gamma attualmente in commercio in Europa:

iPhone 7 Plus da 32 gigabyt e: 900 Euro;

e: 900 Euro; Google Pixel XL 32 gigabyte : 900 Euro;

: 900 Euro; HTC U Ultra da 64 gigabyte : 750 Euro;

: 750 Euro; LG G6 da 32 gibabyt e: 750 Euro;

e: 750 Euro; Huawei P10 Plus da 128 gigabyt e: 750 Euro;

e: 750 Euro; Samsung Galaxy S7 Edge da 32 gigabyte : 610 Euro;

: 610 Euro; OnePlus 3T da 64 giagbyte: 440 Euro;

Chiaramente sul prezzo incide anche il tasso di cambio Dollaro-Euro, che attualmente è di 1,07. Non sappiamo se in Italia il costo sarà superiore o se sarà lo stesso.