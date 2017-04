LG G6: al via la distribuzione mondiale

: Dopo il lancio ufficiale in Sud Corea,annuncia che questa settimana avranno inizio le spedizioni del nuovo smartphonenei mercati internazionali, inclusi America del Nord, Asia, Europa, America Centrale e del Sud.

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, LG G6 ha riscosso grande successo segnando il record di 36 premi vinti. G6 è dotato di un innovativo display da 5.7 pollici in una scocca da 5.2 pollici con bordi estremamene sottili che permettono di utilizzare facilmente il telefono con una sola mano. Il suo display FullVision, che supporta sia il Dolby Vision sia l’HDR 10, lo rendono compatibile con più contenuti HDR di qualsiasi altro smartphone sul mercato. Il suo rapporto da 18:9, inoltre, offre più spazio per i contenuti e per il multitasking.

Per molti utenti, ciò che distingue gli smartphone LG dalla concorrenza è l’eccellenza del comparto fotografico. Con il G6, LG porta la fotografia a un livello ancora più alto aggiungendo una lente grandangolare anche nella fotocamera frontale, a completamento della doppia fotocamera grandangolare posta sul retro. L’ottica da 125 gradi della fotocamera posteriore scatta immagini nitide e panoramiche garantendo un semplice e fluido passaggio tra la lente grandangolare e quella normale. Quella frontale da 5 MP ha un campo di visione fino a 100 gradi e consente di scattare selfie di gruppo senza dover più ricorrere al selfie stick.

LG G6 è caratterizzato da un design elegante e minimalista, realizzato con materiali di alta qualità; gli angoli arrotondati offrono una resistenza ottimale agli impatti e la certificazione IP68 garantisce la protezione dagli elementi, come polvere e acqua.

Secondo il MET (Maryland Electrical Testing), laboratorio indipendente di testing e certificazione di resistenza, LG G6 si distingue per aver raggiunto e superato lo standard MIL-STD 810G. Il G6 ha, infatti, passato 14 esami nelle categorie più analizzate sugli smartphone: la bassa e alta temperatura, l’umidità, la vibrazione, le radiazioni solari, la bassa pressione, l’infiltrazione di sabbia e polvere, l’immersione, lo shock di temperatura, la nebbia e la pioggia.

“Le reazioni iniziali e i primi feedback sul G6 hanno superato le nostre aspettative” ha dichiarato Juno Cho, presidente di LG Electronics Mobile Commications Company. “Abbiamo fatto molta strada con la Serie G, grazie anche a ciò che abbiamo imparato dai nostri clienti nell’ultimo anno”.

Il prezzo consigliato al pubblico in Italia è 749,90€ e sarà disponibile in Italia subito dopo Pasqua.