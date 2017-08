LG Gpad X2 8.0 Plus, un leak ci mostra il nuovo tablet della società coreana

I leak inaspettati sono oramai all'ordine del giorno e, anche in questo clima vacanziero, non stentano a mancare. Oggi il "malcapitato" è l'operatore telefonico statunitenseche si è lasciato sfuggire alcune succulenti informazioni su di un

In particolare, il tutto è stato svelato tramite la pubblicazione di una pagina di supporto relativa al dispositivo in questione apparsa sul sito ufficiale statunitense di T-Mobile.

Stando a quanto emerso, LG GPad X2 8.0 Plus dovrebbe montare un display Full HD da 8 pollici, una CPU octa-core operante alla frequenza di 1.4GHz non meglio specificata, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna e una fotocamera posteriore da 5MP. Oltre a questo, non dovrebbe mancare il supporto a 4G LTE. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.0 Nougat.

Inoltre, assieme al tablet in questione dovrebbe arrivare con una sua dock/stand denominata GPad Pack Plus con integrati una batteria da 4400 mAh, una porta USB e degli altoparlanti stereo. Stando alle indiscrezioni, sarà possibile connettere questo stand al tablet attraverso dei pin posti sul retro.