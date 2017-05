Arriva LG ProBeam: un proiettore laser portatile dal prezzo conveniente

Chi segue il mondo deisa bene che si tratta di prodotti piuttosto costosi, specie quando si parla di proiettori laser portatili. Ecco perchè il proiettorerappresenta tutto sommato un prodotto degno di nota, grazie ad un prezzo relativamente conveniente e ad un design davvero niente male.

ProBeam pesa poco più di 2kg ed ha le dimensioni di un pallone da calcio. Il proiettore può sprigionare una luminosità che arriva fino a 2000 lumens e vanta una riproduzione dell'immagine in risoluzione 1080p per un massimo di 304cm di ampiezza. (Forse si poteva sperare in una risoluzione a 4K visto gli standard attuali del mercato). Oltre alle dovute porte HDMI, USB e di uscita audio, il device supporta anche la tecnologia Bluetooth, permettendo di connettere le proprie cuffie o uno speaker portatile.

Il proiettore si basa su webOS ed ha quindi tutte le feature proprie di una smart TV. ProBeam è disponibile già a partire da oggi sul mercato americano ad un prezzo di 1500$.