LG porta in Italia il frigorifero top di gamma Instaview Door In Door

: Con l’arrivo dell’estate i consumatori italiani sono alla ricerca del miglior frigorifero;introduce nel mercato il nuovo Side By Side,, con lo speciale pannello in vetro che con due tocchi diventa trasparente e consente di vedere all’interno senza aprire le porte, evitando così dispersioni di freddo.

Mentre i frigoriferi convenzionali hanno porte comuni, LG InstaView Door-in-Door ha stupito i consumatori di tutto il mondo con l’introduzione del primo pannello in vetro lucido da 33 pollici. Con due leggeri tocchi il vetro diventa trasparente grazie alla conversione delle vibrazioni in luce, rivelando quello che è contenuto all’interno senza dovere aprire la porta e senza dispendio inutile di aria fredda, rendendo così completamente innovativa l’esperienza di consumo e permettendo anche di risparmiare sulla bolletta.

L’apertura Door-in-Door riduce di oltre il 41% la dispersione di aria fredda mantenendo così i cibi freschi più a lungo e permette un più facile accesso a tutto ciò che viene utilizzato più di frequente come le bevande e gli snack.

Mentre i tradizionali frigoriferi dotati di Ice dispenser richiedono un allaccio alla rete idrica, LG InstaView Door-in-Door alimenta il fabbricatore di ghiaccio direttamente con un serbatoio posizionato all’interno del frigorifero, per questo motivo può così essere posizionato ovunque senza necessità di un allaccio alla rete idrica.

InstaView Door-in-Door è dotato anche della tecnologia Pure N Fresh basata su un filtro ai carboni attivi che consente di eliminare l’aria potenzialmente contaminata e gli odori sgradevoli prodotti dai cibi all’interno del frigorifero. In più, mentre il Moist Balance Crisper mantiene il tasso di umidità al giusto livello, l’innovativo FRESH Balancer ottimizza l’umidità dello scomparto delle verdure sigillandolo, mantenendo così sempre fresche frutta e verdura.

InstaView Door-in-Door è completamente compatibile con la tecnologia SmartThinQ di LG, che permette ai consumatori di controllare il frigorifero utilizzando lo smartphone anche fuori casa. Si potrà regolare la temperatura del frigorifero, controllare le operazioni di Express Freeze e Pure N Fresh e diagnosticare i problemi riscontrati all’elettrodomestico, tutto tramite l’apposita applicazione scaricabile gratuitamente.

“Il nostro frigorifero di ultima generazione, InstaView Door-in-Door , è l’esatta definizione dell’elettrodomestico premium, che offre il perfetto equilibrio tra innovazione, stile ed efficienza,” commenta Song Dae-hyun, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. “Questo frigorifero esemplifica la meticolosa attenzione di LG verso qualsiasi dettaglio nell’ottica del realizzare prodotti che soddisfino i bisogni dei nostri consumatori.”