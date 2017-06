LG presenta il primo display OLED 4K da 77 pollici flessibile

mira a mantenere il primato nel settore dei display OLED, e ciò è dimostrato dall’ultima presentazione effettuata dalla divisione display, che ha annunciato lo sviluppo del primo pannello OLED 4K da 77 pollici, flessibile e trasparente.

Si tratta di un’esclusiva che, però, difficilmente potremo vedere nelle case in quanto LG sta puntando massicciamente sul comparto business, in cui soluzioni come queste sono molto utilizzate e rappresentano il fulcro della divisione.

Il pannello, come raccontavamo poco prima, è flessibile e trasparente, ed offre una risoluzione di 3840x2160 pixel, con fattore di trasparenza del 40% ed è in grado di generare una curatore fino ad 80 gradi.

Come rivelato da molti, si tratta di un display pensato appositamente per le presentazioni negli store ed i grossi keynote, in quanto è di difficile installazione in ambienti domestici più piccoli. La curiosità però è tutta intorno al fattore “trasparenza”, ma almeno al momento non sono state diffuse molte informazioni a riguardo.