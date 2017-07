LG Q6: svelati i prezzi dello smartphone border-less?

Nella giornata di ieriha svelato in via ufficiale nella giornata di ieri il nuovo Q6 e Q6 Plus , gli smartphone di fascia media border-less, caratterizzati da uno schermo FHD+ da 5,5 pollici con aspect ratio di 18:9. Tuttavia, il produttore non ha svelato i prezzi dei due dispositivi, tanto meno la data di lancio.

Secondo quanto rivelato da alcune fonti ad iNews24, al lancio il Q6 e Q6 Plus avranno un prezzo di lancio al pubblico di 418.000 e 499.000 Won, rispettivamente, pari a 363 e 433 Dollari. Curiosamente, però, non sono stati forniti dettagli per il modello di fascia bassa, il Q6a, che si differenzia dagli altri due solo per la quantità di memoria RAM interna.

Chiaramente, è bene precisare che questi prezzi potrebbero essere soggetti a modifiche nei mercati occidentali, e secondo molti potrebbero essere di 380 e 450 Dollari, rispettivamente. Inoltre, queste informazioni non sono ufficiali e come sempre devono essere interpretate come tali, e potrebbero anche non corrispondere alla realtà.