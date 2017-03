LG rilascia il primo spot pubblicitario del G6

Proprio nel giorno della presentazione del nuovo top di gamma diilha diffuso il primo spot pubblicitario del dispositivo di punta per il 2017, il, una scelta che secondo molti non sarebbe casuale da parte del comparto marketing della compagnia che vuole evitare che il proprio cellulare venga messo in ombra dall’

I due smartphone, infatti, secondo alcuni saranno simili sotto certi punti di vista: dovrebbe essere presente uno schermo edge-to-edge con cornici estremamente sottili, ad esempio. E’ chiaro però che sotto altri aspetti saranno radicalmente differenti, a partire dal comparto fotografico: il G6 include un obiettivo grandangolare.

Tuttavia, nello spot pubblicitario che trovate in calce LG si concentra sulla facilità d’uso (grazie ad un aspect ratio di 2:1) e sullo schermo, “il più grande che potrai avere tra le tue mani”, si legge nello spot, che come sempre potete visualizzare attraverso il player presente nella notizia.