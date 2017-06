LG: ufficiale il G6 Plus ed il G6 da 32 gigabyte, con nuove colorazioni

ha da poco ufficializzato la nuova variante del, battezzata. Si tratta di un dispositivo con ben 128 gigabyte di memoria interna, ma che include anche altre funzioni molto interessante.

Innanzitutto è presente finalmente la ricarica wireless, che precedentemente era rimasta esclusiva dei modelli americani. L’LG G6 Plus, quindi, secondo molti altro non sarebbe che il modello “ideale” del G6, mentre il nuovo G6 da 32 gigabyte è praticamente rimasto identico, a parte appunto la memoria interna.

I due modelli porteranno nei negozi anche alcune nuove colorazioni: il G6 Plus ha il nuovo Optical Astro Black, Optical Terra Gold ed Optical Marine Blue, che aggiungono degli effetti visivi e giochi di luce molto interessante.

L’LG G6 da 32 gigabyte invece potrà essere acquistato anche nella colorazione Terra Gold, Marine Blu e Mystic White, non da confondere con la linea “Optical” che a livello di finiture è radicalmente diversa.

Sul prezzo e la data di lancio, però, non sono disponibili informazioni.