LG V30, presentazione in live il 31 agosto: già svelato il comparto fotografico

sembra proprio essere lo smartphone adatto agli amanti della. Infatti, oggi la società con sede a Seul ha svelato le specifiche relative al, confermando la volontà realizzare uno smartphone diin tal senso.

Innanzitutto, i sensori saranno dotati di OIS, EIS ed autofocus laser e avranno dimensioni ridotte del 20% rispetto ai "predecessori" montati su LG V20. Oltre a questo, la dual camera avrà un'apertura f/1.6, che garantirà circa il 25% di luminosità in più. Infine, i sensori saranno "protetti" dalle Crystal Clear Lens, che sono in grado di diminuire le "distorsioni" ai lati del 33% circa e di offrire una riproduzione cromatica migliore. Non abbiamo, purtroppo, informazioni relative ai megapixel.

E' notizia di qualche ora fa, inoltre, che LG V30 sarà presentato il prossimo 31 agosto in un evento che si terrà a Berlino a partire dalle ore 09:00. Il tutto sarà trasmesso in diretta attraverso i canali ufficiali di LG Mobile, ovvero su YouTube e su Facebook.