LG V30 ufficiale: phablet top di gamma che punta tutto sul comparto multimediale

ha appena presentato, nella conferenza in corso in questo momento all'IFA di Berlino, il suo nuovo phablet top di gamma:. I rumor e i leak che vi avevamo già riportato in questo speciale sono stati praticamente tutti confermati.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche complete, troviamo un display OLED FullVision QHD+ (2880x1440 pixel) da 6 pollici con Gorilla Glass 5 (rapporto di forma 18:9) e supporto HDR 10, SoC Snapdragon 835, una GPU Adreno 540, 4GB di RAM LPDDR4, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una dual camera posteriore (13MP f/1.6 Standard Angle + 13MP Wide Angle f/1.9 120°), una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.2 Wide Angle 90°) e una batteria da 3300mAh. Non manca il supporto a Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e USB Type-C 3.1 con ricarica rapida Quick Charge 3.0. LG V30 è spesso appena 7.3 mm per un peso di soli 158 grammi. Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat, che presto sarà aggiornabile ad Oreo. Inoltre, il phablet sarà "Daydream Ready". Presenti anche la certificazione IP68, la "funzionalità" Always On Display e la Floating bar. Confermata anche la presenza di un "Quick Video Editor", per rendere l'editing video "semplice ed intuitivo".

Oltre a questo, per quanto riguarda la fotocamera, è stata mostrata sul palco della conferenza la funzione Point Zoom che, come suggerisce il nome, consente di applicare lo zoom un po' dove ci pare sullo schermo. Altra funzione interessante è Cine Effect, che consente di modificare le tonalità delle riprese scegliendo tra 15 preset cinematografici. LG V30 disporrà di un audio Hi-Fi quad DAC a 32 bit con un chip ESS Technology SABRE ES9218P. Saranno disponibili quattro tipi di preset (bass, enhanced, detailed e live) e filtri digitali personalizzabili. Insomma, siamo dinanzi ad un comparto multimediale di tutto rispetto ed è chiara l'intenzione di LG di puntare molto in questo senso.



LG V30 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Cloud Silver e Moroccan Blue. Oltre a questo, ci sarà una variante V30+ Aurora Black con 128GB di memoria interna. Nella confezione saranno presenti anche degli auricolari targati Bang&Olufsen in omaggio. Per la "variante" base si parla di una commercializzazione a partire da inizio settembre in Corea del Sud, per poi arrivare nel giro di un breve lasso di tempo in tutti i mercati previsti. Per quanto riguarda V30+, invece, questo sarà immesso solamente in alcuni mercati selezionati.