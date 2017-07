LG: al via i test per i robot negli aeroporti presentati al CES

In occasione delle Olimpiadi Invernali che si terranno il prossimo anno in Corea del Sud,sta sperimentando alcuni nuovi robot nel più grande aeroporto del paese alcuni nuovi robot. L’aeroporto di Seoul Inchelon infatti sarà il primo a vedere l’introduzione dei robot

Entrambi sono stati svelati al CES all’inizio di quest’anno, e fanno esattamente ciò che suggeriscono i nomi: forniscono ai viaggiatori indicazioni ed indicazioni sui tempi d’imbarco. Sono in grado di parlare quattro lingue: coreano, inglese, cinese e giapponese, e gli utenti saranno in grado di interagire con essi effettuando la scansione della carta d’imbarco, per essere accompagnati al Gate d’ingresso corretto.

I robot si muovono a passo d’uomo, ed il Cleaning Robot, secondo LG, è in grado di rilevare le aree che richiedono una pulizia più frequente per effettuarla, attraverso la memorizzazione dei luoghi in un database.

LG, nel comunicato diffuso, ha affermato che il tutto rientra nella nuova strategia che mira a “sviluppare ed espandere la propria attività nella robotica”.