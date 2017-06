LinkedIn lancia Search Appareances: il tool che aiuta a farsi trovare

ha annunciato, attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, l'introduzione dello strumento, si tratta di un tool in grado di fornire numerosi insight ai professionisti.

Tra le varie funzioni, permetterà di capire chi ha visitato il loro profilo, in quali tipo di ricerche sono comparsi e per quali tipo di competenze sono stati selezionati.

Con Search Appearances, infatti, sarà possibile accedere a LinkedIn sia tramite smartphone, sia da desktop, per vedere quante persone vi hanno trovato dalla ricerca effettuata sulla piattaforma. Potrete anche vedere le aziende e i job title delle persone che vi hanno trovato durante la ricerca in modo da permettervi di capire meglio per quale tipo di opportunità potreste essere selezionati. Se anzalizzerete più a fondo, poi, le informazioni in vostro possesso, potrete vedere anche quali sono le posizioni aperte della compagnia, come anche chi sia il responsabile del personale in questione, in modo da poterlo contattare per maggiori informazioni.

Con più di 20 milioni di professionisti, tra cui recruiter, responsabili del personale e decision maker di settore, che ogni settimana cercano nuovi talenti su LinkedIn a livello globale, qualunque professionista, grazie ad alcuni semplici accorgimenti applicati al proprio profilo, potrà aumentare le proprie possibilità di essere selezionato per una nuova opportunità lavorativa o professionale.