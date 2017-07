Paolo Nespoli dell'ESA (a sinistra), Sergey Ryazanskiy della Roscosmos (al centro) e Randy Bresnik della NASA (a destra) che potete vedere nella foto in fondo alla news, stanno per partire verso lasituata nell'orbita terrestre.

Gli astronauti partiranno con il Soyuz MS-05, verso la ISS (International Space Station) per una missione che durerà 5 mesi. La partenza avverrà presso lo spazioporto Baikonur Cosmodrome in Kazakistan ed è prevista per le 17:40 (ora italiana).